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بالصور..توافد أفراد شرطة بالشرقية على مديرية الأمن لدعم زملائهم المضربين

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بدأ توافد أفراد الشرطة بمختلف المراكز والأقسام، على ديوان مديرية أمن الشرقية، بعد علمهم بحدوث مناوشات بين زملائهم المضربين والأمن المركزى، ومحاولة كل من الطرفين إطلاق أعيرة نارية فى الهواء لمنع دخول الأفراد المديرية.

ودخل ما يقرب من 800 فرد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، ديوان مديرية الأمن بالقوة، بعد أن تم استدعاء الأمن المركزى لهم فجر اليوم، وبعد أن تم إقناعهم بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، ولكن استدعاء الأمن المركزى أثار غضبهم مرة أخرى، وخاصة أن بعضهم فسر استدعاء الأمن المركزى للتعامل معهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- مشادات بين أفراد الشرطة المحتجين بالشرقية والأمن المركزى أمام المديرية
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