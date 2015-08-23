اليوم.. افتتاح مستشفى متعثر منذ 17عاما بالدقهلية بتكلفة 60 مليون جنيه

يفتتح اليوم الأحد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة مستشفى المطرية المركزى بمحافظة الدقهلية بتكلفة 60 مليون جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن المستشفى تكلف إنشاؤها 45 مليون جنيه بالإضافة إلى 15
وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مستشفى المطرية المركزى متعثر منذ عام 1998، مشيرا إلى أن المستشفى ظلت قرابة الـ17 عاما لا تعمل ولا تقدم أى خدمات طبية للمواطنين.
وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن المستشفى تكلف إنشاؤها 45 مليون جنيه بالإضافة إلى 15
>مليون جنيه تجهيزات، مشيرا إلى أن الطاقة السريرية للمستشفى 155 سريرا.