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وزير الداخلية اللبنانى: أمرت بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

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وزير الداخلية اللبنانى: أمرت بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وزير الداخلية اللبنانى: أمرت بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين
أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أنه طلب من قوات الأمن عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين تجمعوا فى بيروت بالآلاف احتجاجا على عجز عن إيجاد حل لأزمة النفايات.

وقال المشنوق- فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) عربية اليوم الأحد، إنه أعطى تعليماته بعدم استخدام العنف أو إطلاق النار فى الهواء أو بشكل مباشر أو حتى استخدام الرصاص المطاطى.

وتعهد للمتظاهرين أن يتم حل أزمة النفايات فى مجلس الوزراء الخميس المقبل، مشيرا إلى أن هناك إطلاق نار حدث من قبل قوى عسكرية غير قوى الأمن الداخلى أيضا، على حد قوله.

وأكد المشنوق أنه سيتم محاسبة كل من أطلق النار وذلك ضمن مسئولياته كوزير داخلية، لافتا إلى أنه يسعى منذ أسابيع لحل مشكلة النفايات وإيجاد حل صحى بيئى بتكليف من رئيس الحكومة اللبنانى السابق سعد الحريرى وبمباركة من رئيس الحكومة تمام سلام.

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس السبت وسط العاصمة اللبنانية بيروت بين عناصر فى قوى الأمن الداخلى ومتظاهرين يطالبون بحل جذرى لأزمة تراكم النفايات المنزلية التى تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ أسابيع.
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