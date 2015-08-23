الداخلية السعودية تحذر الوافدين من الحج بدون تصريح

حذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة الأنظمة فى حج هذا العام ، مؤكدة أن أى وافد يخالف تعليمات الحج سيتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة.

وأكدت الوزارة فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى أن العقوبات ستطال من يخالف النظام سواء الدخول إلى المشاعر بقصد الحج وهو لا يحمل تصريحا أو تقديم المساعدة لأى مواطن أو وافد لا يحمل تصريح الحج.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت فى نظام العقوبات الجديدة أن من ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشر يوما وبغرامة مالية عشرة آلاف ريال عن كل حاج ، ومن تتكرر مخالفته بنقل حجاج بدون تصاريح حج يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج ، وأن من يقوم بنقل الحجاج بدون تصاريح حج أكثر من مرتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية خمسون ألف ريال عن كل حاج.

وشددت الوزارة على أن كل وافد يخالف تعليمات الحج يتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المقررة.

ودعت الجوازات السعودية كل من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية ، وأن يسارع بالتسجيل عبر الحملات لإصدار التصاريح.

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