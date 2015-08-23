لمرضى خشونة الركبة.. الحقن الموضعى يحسن الحركة مؤقتا

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من خشونة المفاصل، وعلى الرغم من تعدد العلاجات إلا أنه ليس هناك علاج قاطع لمن يعانون من خشونة المفاصل، لكن حقن المفصل تعد من العلاجات المسكنة للألم .

وحول هذا يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس أن خشونة الركبة من المشاكل التى تعانى منها الكثير من السيدات، لذا فهناك بعض أنواع العلاجات كالعلاج بالحقن الموضعى داخل المفاصل لعلاج الخشونة، حيث إن هناك نوعان من الحقن التى يمكن استخدامها لعلاج أعراض خشونة المفاصل، كتخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة، ومن المعروف أنه لا يوجد علاج قاطع لخشونة المفاصل سوى إجراء جراحة لتغيير المفصل المصاب، أما عن الحقن داخل المفصل فهناك نوعين من الحقن النوع الأول من مشتقات الكورتيزون ، وتؤدى إلى تخفيف الآلام بشكل سريع وفعال، وتؤدى إلى تحسن حالة المريض، حيث يقل الألم بشكل واضح وتتحسن القدرة على الحركة.

ويتابع أنه يستمر ذلك لفترة قصيرة من أيام إلى اسابيع حسب الحالة المرضية للمفصل فكلما كانت الخشونة جديدة واكتشفت مبكرا، كلما كانت فترة التحسن أكثر، موضحا إلى أن النوع الثانى للحقن داخل المفصل فهى حمض هيالورونيك أسيد وهى مادة تشبه تلك المتواجدة فى تركيب الغضاريف الآدمية وتتمتع بخاصية جيلاتينية والتى تؤدى الى تحسن اعراض مرض الخشونة، ولكن هذا التحسن يحدث ببطء ولفترة أطول اذا قورنت بحقن الكورتيزون السابقة.

يستكمل حديثه قائلا: "حقن الكورتيزون تستخدم عند احساس المريض بالألم بعد عدة أسابيع، أما النوع الثانى من الحقن تستخدم 3 مرات ما بين المرة والأخرى أسبوعين، موضحا إلى أن لا يوجد مضاعفات اذا تم الحقن بالطريقة الصحيحة والتعقيم اللازم قبل الحقن وعند الطبيب المتخصص.

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