الداخلية السعودية: استشهاد جندي بحرس الحدود

أعلن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس السبت، عن “استشهاد جندي من قوات حرس الحدود السعودية جراء قذائف وإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية.”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الأمني فإن إحدى نقاط حرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان جنوبي السعودية تعرضت لقذائف عسكرية وإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف المتحدث أن قوات حرس الحدود السعودية “تعاملت مع الموقف بما يقتضيه، وتصدت للعدوان بالرد على مصادر إطلاق النار والسيطرة على الموقف.”

وقال البيان “نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول في حرس الحدود عبدالرحمن ضيف الله مسفر الشمراني.”