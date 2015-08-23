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وفد رفيع من أصحاب شركات السياحة في المكسيك يزور الأقصر 13 سبتمبر المقبل

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وفد رفيع من أصحاب شركات السياحة في المكسيك يزور الأقصر 13 سبتمبر المقبل وفد رفيع من أصحاب شركات السياحة في المكسيك يزور الأقصر 13 سبتمبر المقبل

 

أرشيفية

تستقبل محافظة الأقصر في 13 سبتمبر المقبل وفدا من أصحاب ومسئولي الشركات السياحية في المكسيك بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة المصرية في إطار مساعي تنشيط السياحة.

وقال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بمحافظة الأقصر:” الوفد المكسيكي يضم 25 فراد جميعهم من مسئولي وأصحاب الشركات السياحية سيزورون الأقصر بدعوة من غرفة شركات السياحة المصرية” .

وأشار رئيس غرفة شركة السياحة بالأقصر إلي أن الوفد المكسيكي سيزور مختلف المواقع الأثرية والسياحية ومراسي المراكب والبواخر السياحية والفنادق والمطاعم والمطار ومحطة السكة الحديد والطرق وسيقوم بجولة حرة في شوارع المدينة للوقوف علي الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين حركة السياحة بالمدينة .

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