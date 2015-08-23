مقتل قيادى حوثى فى الحديدة غرب اليمن على يد المقاومة الشعبية

ذكرت شبكة "بويمن " الإخبارية اليمنية أن قوات المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة الحديدة غربى البلاد قتلت القيادى البارز فى جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الرزاق المؤيد “أبو فؤاد”.

ونقلت الشبكة عن مصادر المقاومة، قولها " إن المؤيد هو المسئول عن تسيير الحملات العسكرية إلى المحافظات التى تشهد معارك مع المقاومة والقوات الموالية للشرعية، وقد حاولت المقاومة اغتياله على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بالتنسيق مع المقاومة فى محافظتى الضالع وإب ومناطق أخرى إلا أنها فشلت وتمكنت مساء أمس السبت من تصفيته فى شارع الميناء بالحديدة"- حسب المصادر -.

وأشارت إلى أن المؤيد أرسل عدة حملات من ميليشيات الحوثيين إلى محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وإب وإلى مديرية وأرحب بالعاصمة صنعاء فى أشهر الحرب، ويعتقد أنه وصل الحديدة لقيادة الميليشيات للتصدى لأى عمليات إنزال برى فى الحديدة.

يذكر أن محافظة الحديدة شهدت عمليات اغتيالات لقادة حوثيين على مدى الأيام الماضية.

>