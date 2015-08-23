مصدر أمنى عراقى:داعش يطلق صاروخى كاتيوشا على مقر شركة غاز الشمال

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بسقوط صاروخين على مقر شركة غاز الشمال الواقعة جنوب غربى مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "عناصر داعش هاجموا شركة غاز الشمال، بعد منتصف الليل بصاروخى كاتيوشا، حيث سقط الصاروخ الأول على قسم العلاقات والإعلام، بينما سقط الصاروخ الثانى على أنبوب ناقل للكبريت ما أدى إلى نضوح فيه".

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر فى قوات الحشد الشعبى فى ناحية تازه جنوبى كركوك بإحباطهم هجوما لعناصر داعش فجر اليوم.

وتخضع مناطق جنوب غرب كركوك لسيطرة تنظيم داعش منذ العاشر من يونيو من العام الماضى.

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