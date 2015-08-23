أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر أمنى عراقى:داعش يطلق صاروخى كاتيوشا على مقر شركة غاز الشمال

Google+ Print
مصدر أمنى عراقى:داعش يطلق صاروخى كاتيوشا على مقر شركة غاز الشمال مصدر أمنى عراقى:داعش يطلق صاروخى كاتيوشا على مقر شركة غاز الشمال
أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بسقوط صاروخين على مقر شركة غاز الشمال الواقعة جنوب غربى مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "عناصر داعش هاجموا شركة غاز الشمال، بعد منتصف الليل بصاروخى كاتيوشا، حيث سقط الصاروخ الأول على قسم العلاقات والإعلام، بينما سقط الصاروخ الثانى على أنبوب ناقل للكبريت ما أدى إلى نضوح فيه".

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر فى قوات الحشد الشعبى فى ناحية تازه جنوبى كركوك بإحباطهم هجوما لعناصر داعش فجر اليوم.

وتخضع مناطق جنوب غرب كركوك لسيطرة تنظيم داعش منذ العاشر من يونيو من العام الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365