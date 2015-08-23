الاحتلال يمنع دخول 20 سيدة للمسجد الأقصى..ويؤمن اقتحام المستوطنين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد 20 سيدة مقدسية من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وشددت إجراءاتها على بوابات المسجد، فى حين أمنت الحماية للمستوطنين اليهود خلال اقتحامهم المتجدد للمسجد من باب المغاربة.

ونصبت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال متاريس حديدية بالقرب من بوابات الأقصى، وأغلقت المسجد أمام النساء بحجة مشاركتهن فى التصدى لاقتحامات المستوطنين.

فى الوقت نفسه، يتواجد عدد من المصلين وطلبة مجالس العلم فى المسجد، ويتصدون بهتافات التكبير لجولات المستوطنين الاستفزازية هناك.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد أبعدت عددا من السيدات المرابطات والأطفال والحراس عن الأقصى لفترات متفاوتة، لاحتجاجهم على اقتحامات المستوطنين المتواصلة.

على الصعيد ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد فلسطينيين اثنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال داهمت منطقتى الطربيقة والمضابع شمال غرب بيت أمر، واعتقلت الشابين يوسف رياض بريغيث (21 عاما) ومحمود ياسر بريغيث (23 عاما) بعد تفتيش منزليهما، وهما أسيران محرران.

وأضاف أن مواجهات مع جنود الاحتلال اندلعت على مثلث صافا، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى فى الهواء، وقنابل الغاز صوب منازل المواطنين.

من جهة أخر، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، ثلاثة مواطنين جنوب شرق بيت لحم بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال سلمت فجر اليوم، عبدالكريم محمد الشيخ، وجمال داوود حميد، ومحمد إبراهيم البدن، بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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