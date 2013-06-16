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حركة 6 أكتوبر: حشود الإسلاميين بالاستاد إرهاب لمعارضي مرسى

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حركة 6 أكتوبر: حشود الإسلاميين بالاستاد إرهاب لمعارضي مرسى حركة 6 أكتوبر: حشود الإسلاميين بالاستاد إرهاب لمعارضي مرسى

قال حركة 6 أكتوبر بدمياط إن ما حدث أمس بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة كان هدفه إرهاب المعارضة وكل شباب الثورة والمتمردين على حكم محمد مرسى.

وأضافت فى بيان “أننا شاهدنا ما يحدث ولكنه لن يرهبنا بل زادنا إصرارا على رحيل الإخوان عن حكم فقد أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسو مصريين ولا يعملون لصالح هذا الوطن.

وأكد محمد العزبى منسق الحركة بدمياط أنه كمواطن مصرى يعلنها صريحة أن ما قاله محمد مرسى لا يمثلنى ولا يمثل الحركة بأى حال من الأحوال فلم يقم بطرد السفير الإسرائيلى بل قام بطرد السفير السورى متجاهلا فتوى مفتى الديار ومتجاهلا كلام العالم الجليل شيخ الأزهر.

وقال العزبى إن ما حدث زادنا إصرارا على الذهاب للقاهرة يوم 30/6 حتى لو ذهبنا زحفا للعمل على رحيل هذا النظام ولن نترك الميادين.

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