مقتل جندى سعودى فى تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين على الحدود

أعلن الجيش السعودى مقتل أحد جنوده على الحدود فى تبادل لإطلاق النار مع متمردين حوثيين فى اليمن.

جاء فى بيان أصدره الجيش مساء السبت أن الجندى قتل فى منطقة جازان الحدودية بنيران المتمردين من داخل اليمن.

ولم يذكر البيان ما إذا كان أى من المتمردين قتلوا أو أصيبوا فى الاشتباك.

تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا مدعوما من الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، والذى يشن ضربات جوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ووحدات عسكرية متحالفة معهم فى اليمن.

وقتل عشرات الجنود السعوديين فى هجمات على الحدود منذ بدء الضربات الجوية، معظمهم جراء إطلاق صواريخ يطلقها الحوثيون وحلفاؤهم.

وقتل طياران سعوديان يوم الجمعة الماضى عندما أسقطت مروحيتهم فى جازان.

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