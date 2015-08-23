لكبار السن والبدناء.. قلل من التعرض للمكيفات للحفاظ على صحة عظامك

مع ارتفاع درجات الرطوبة وحرارة الجو يقوم الكثيرون بالجلوس بصورة مباشرة أمام أجهزة مبردات الهواء والتكييفات للتخلص من حرارة الطقس المرتفعة مما يؤثر تاثيرا سلبيا على صحة العظام والمفاصل.

حول ذلك يقول الدكتور محمد قدح أخصائى جراحة العظام والكسور، يساهم تعرض الأشخاص إلى الجلوس لفترات طويلة بشكل مباشر فى اتجاة أجهزة التكييفات ومبردات الهواء، فى حدوث بعض الأضرار السلبية على صحة العظام والمفاصل.

ويستكمل د. قدح، قائلا: "من المعروف أنه تزيد حده التهابات المفاصل عند تعرضها للهواء الباردة الناتج عن التكييف ومبردات الهواء خاصة عند كبار السن وتزيد خشونة المفاصل والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن."

أهم الأضرار السلبية لتكيف على صحة العظام

ويتابع د. قدح ، قائلا: "هناك بعض الأضرار الصحية التى تنعكس على الأشخاص نتيجة تعرضهم المباشر لأجهزة التكيفيات وأهمها".

>1)بردة المكيفات تساهم فى تقلص الأربطة حول المفصل مما يؤدى إلى حدوث شد عضلى الألم بالمفاصل.

>2)شد عضل بعضلات الظهر والرقبة والتى تتسبب فى حدوث بعض الألم الشديدة عند الحركة.