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ربط 15 منطقة جديدة فى العريش بشبكة الصرف الصحى

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ربط 15 منطقة جديدة فى العريش بشبكة الصرف الصحى ربط 15 منطقة جديدة فى العريش بشبكة الصرف الصحى
أعلن المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، عن تواصل أعمال ربط أحياء ومناطق العريش بشبكة الصرف الصحى فى إطار تطوير المدينة وتوفير الخدمات بكافة أحيائها.

وأشار "البيك"، إلى أن المناطق المقرر توصيلها بشبكة الصرف الصحى هى، غرناطة وشرق مستشفى العريش وحل مشكلة الطفح للخط قطر 600 مم خلف مصنع أبو حلاوة ومنطقة حى السمران وشارع حلوان ومنطقة عثمان رفاعى وغرب شارع الشيخ الشعرواى بين شارعى أسيوط والقاهرة ومنطقة عاطف السادات ومسجد المحمودى وخلف المعهد الأزهرى ومنطقة مدخل السعد ومنطقة شاليهات السعد بالريسة ومنطقة تقسيم العبور والصحفيين بالريسة ومنطقة غرب المساعيد وشمال وجنوب شارع الفاتح حتى مدخل العريش الغربى.

وأضاف "البيك"، أنه سيتم أيضا إحلال خطوط الطرد ومحطات المساعيد والمطاق الهابطة والمنطقة بين شارعى العشرين وأسيوط ومشروعات الإسكان الجديدة بالمساعيد والعبور والمناطق المحرومة بمدينة العريش وضواحيها.

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