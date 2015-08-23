مرسى مطروح تستعد للاحتفال بالعيد القومى ومئوية معركة وادى ماجد

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، غدا الاثنين.

وأضاف بأن المحافظة ستحتفل بالذكرى المئوية لانتصارات أبناء مطروح على القوات الإنجليزية فى معركة وادى ماجد عام 1915 تخليدا لذكرى المعركة والشهداء والمجاهدين وكفاحهم الوطنى، وذلك بمشاركة المحافظين السابقين والقيادات الأمنية والشعبية والدينية والتنفيذية وكل أطياف المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إذاعة برنامج صباح الخير يا مصر على التليفزيون المصرى، على الهواء مباشرة على مدار يومى غدا الأحد من شاطئ الغرام ويوم الإثنين من هضبة روميل.

تبدأ الاحتفالية بإعطاء محافظ مطروح إشارة البدء، بإيقاد الشعلة لبدء الاحتفال من أمام ديوان عام المحافظة بحضور المحافظين السابقين والقيادات الأمنية والشعبية والدينية والتنفيذية وأبناء المحافظة، ثم يبدأ العرض من أمام منصة الضيوف، بكورنيش المدينة، يتضمن عروض مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، يتقدمها حملة الإعلام لشباب وطلاب المحافظة ومشاركة مختلف المديريات الخدمية وجامعة مطروح وعروض رياضية مثل الجمباز والكاراتيه والكونغو فو وعروض فنية لفرقة مطروح وسيوة للفنون الشعبية والموسيقات العسكرية.

كما تتضمن الاحتفالية عرض لفرقة الفنون الشعبية بمسرح الشاطئ وحفل غنائى فى الفترة المسائية.

وتستمر الاحتفالية يوم الثلاثاء المقبل باستعراض للألعاب المائية باللانشات و"الجيت سكى" والبالون الهوائى وعرض مسرحى للشباب والرياضة بمسرح الشاطئ.

ويعقد محافظ مطروح مؤتمرا صحفيا موسعا بهذه المناسبة، بحضور وسائل الإعلام وسيتم نقله على الهواء مباشرة للإعلان عن المؤتمر الاقتصادى بمحافظة مطروح خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر القادم.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفى، عرض فرص الاستثمار بمحافظة مطروح، التى ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادى، على رجال الأعمال والشركات العالمية بشكل أشمل.

وأكد أن هذا المؤتمر سيمثل نقطة فاصلة، فى المسار الاقتصادى الذى تتبعه مصر حاليا، وذلك لما تتميز به المحافظة من تنوع فى فرص الاستثمار والاستقرار الأمنى وذلك بفضل وعى أبنائها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر الاقتصادى مشاركة واسعة من الدول والهيئات الدولية والشركات ورجال الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار الكامنة، بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وواحة سيوة والتى لم تستغل حتى الآن .