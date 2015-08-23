وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى يزور الوادى الجديد اليوم

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، إن الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى سوف يزور المحافظة اليوم الأحد، برفقة وفد وزارى لتفقد عدة منشآت تنموية ومشروعات تعليمية بالمحافظة، حيث سيتم مناقشة أليات دعم منظومة التعليم الفنى وبرامج التدريب للمدارس الصناعية والفنية ودراسة إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بالمحافظة.

وأضاف عشماوى أنه قد تمت الموافقة على إنشاء 4 مدارس للتعليم الفنى بالمحافظة، والتى تتمثل فى مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بـتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الخارجة الفندقية بتكلفة 15 مليون جنيه ومدرسة باريس الثانوية الصناعية بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة بلاط الثانوية الصناعية بـ10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حفر 3 آبار جوفية لخدمة 3 مدارس هى ''الفرافرة الزراعية – باريس الزراعية – بلاط الزراعية".