إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بـ"الصحراوى الشرقى" بالمنيا

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات، فجر اليوم الأحد، على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من كمين الصفا، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "هدى جمعة عثمان 41 سنه - ربة منزل" ، "إسماعيل عبد الرشيد محمد 48 سنة" ، " عبد الرحمن محمد صفوت 23 سنة"، " أحمد سيد مصطفى 35 سنة"، "أحمد عبد الله أحمد 59 سنة"، "عصام رضا عبد الله 59 سنة" ، و"محمد عبد الحفيظ محمد 59 سنة"، وجميعهم يقيمون بمركز ملوى عدا الأخير مقيم بمركز دير مواس.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.