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حبس عاطل استدرج فتاة لسرقتها تحت تهديد السلاح بالصف

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حبس عاطل استدرج فتاة لسرقتها تحت تهديد السلاح بالصف حبس عاطل استدرج فتاة لسرقتها تحت تهديد السلاح بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة، رئيس النيابة بحبس "إبراهيم.ع" 32 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى السرقة وحيازة سلاح أبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعدما تلقت بلاغاً من محمد إمام موظف بالتربية والتعليم ومقيم بدائرة المركز، أنه عقب صلاة الجمعة أمس، أبلغه الأهالى بقيام أحد الأشخاص بمحاولة استدراج نجلته أثناء تواجدها بسوق القرية لشراء بعض المستلزمات وتهديدها بسلاح أبيض" مطواة".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365