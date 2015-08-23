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استكمال محاكمة 68 متهمًا فى "اقتحام قسم حلوان" اليوم

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استكمال محاكمة 68 متهمًا فى "اقتحام قسم حلوان" اليوم استكمال محاكمة 68 متهمًا فى "اقتحام قسم حلوان" اليوم
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة، والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
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