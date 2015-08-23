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8 نصائح هامة للوقاية من ارتفاع الضغط

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8 نصائح هامة للوقاية من ارتفاع الضغط 8 نصائح هامة للوقاية من ارتفاع الضغط
كشف الدكتور جمال شعبان وكيل معهد القلب القومى مؤخراً خلال كلمته أمام الملتقى الإفريقى الطبى الأول لصحة المرأة أن عدد المصابين بضغط الدم فى يبلغ 30 مليون مصرى، ويوجد منهم عدد كبير من الشباب الذين لا يهتمون بقياس الضغط فى هذا العمر المبكر.

وكانت الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم قد كشفت مؤخراً أن فقط ثلث المرضى المصريين المصابين بهذا المرض المزمن يعلمون حقيقة إصابتهم بالمرض، بينما تجهل النسبة الأكبر حقيقة ذلك.
>وفى هذا السياق، نسلط الضوء عل أبرز توصيات ونصائح مركز مكافحة الأمراض الأمريكى "CDC" لتجنب ارتفاع ضغط الدم المزمن، وهى تشمل: قياس ضغط الدم بشكل دورى منتظم، والتخلص من الوزن الزائد، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحد من تناول الملح والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، وكما يجب الابتعاد تماماً عن تدخين السجائر وتجنب المشروبات الكحولية بالإضافة إلى تناول أدوية الضغط بانتظام.

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