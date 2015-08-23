بلديتا دبي وبرشلونة تختتمان «ممارسات المدن الذكية»

اختتمت بلدية دبي اجتماعات وجلسات أجندة "مؤتمر أفضل الممارسات" بالتعاون مع بلدية برشلونة الذي استمر ليومين. وتم التأكيد على أهمية التواصل والتعاون بين الجانبين في مجال العمل البلدي والتركيز على أفضل الممارسات في المدن الذكية، وضرورة تحقيق إنجازات على الأرض بما يساهم في رفد وتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة قطاعات الخدمات البلدية.

وجاء تنظيم الحدث للاطلاع على استراتيجية بلدية برشلونة وتبادل الخبرات حول الدروس المستفادة والخاصة بفعاليات المدن الذكية، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك تحت إطار اتفاقية التوأمة الحالية. واطلع وفد بلدية دبي على استراتيجية بلدية برشلونة المستقبلية والإمكانيات المتوفرة حاليا لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دبي وبرشلونة في مجال صناعة الخدمات البلدية بشكل عام وأفضل الممارسات ومستقبل المدن الذكية بشكل خاص.