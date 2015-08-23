تعاون معرفي بين مؤسسة محمد بن راشد و«طرق دبي» بناء المجتمع

وقعت هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرة تفاهم، في إطار توثيق أواصر التعاون بين الجانبين في مجال إدارة المعرفة وإثراء المحتوى المعرفي التخصصي العربي، بما يعزز تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في نشر المعرفة بالقطاع الحكومي.

وقع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيس للهيئة، كل من مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، وجمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من إمكانات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في نشر المعرفة عبر مشروعها القيّم «كتاب في دقائق»، الذي حقق نقلة نوعية في نشر الثقافة المبتكرة بين دوائر حكومة دبي، وإن الهيئة من منطلق سعيها لترسيخ ثقافة الابتكار وإثراء المحتوى المعرفي العربي، حرصت على إبرام هذه المذكرة لتجسيد رؤيتها الاستراتيجية عن مفهوم الابتكار عبر المنتجات المعرفية للمؤسسة.

وأضاف مطر الطاير: إن مذكرة التفاهم تتضمن مجموعة من المبادرات والمشـاريع في مجال نشر المعرفة التخصصية، ومن أهمها إصدار نشرة ملخصات «الابتكـار في دقائق»، الذي يأتي انطلاقاً من سعي الهيئة إلى تعزيز ثقافة الابتكـار استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل 2015 عاما للابتكار، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون الابتكار عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة.

حيث تتعاون الهيئة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في اختيـار أكثر الكتب قيمة وثراء عن مجال الابتكـار وتلخيصها وتقديمها في صورة جاذبة تشجع على الاطلاع والقراءة، موضحا أن التعاون سيتضمن حصول الهيئة على دعم المؤسسة في رفد مكتبتها بمجموعة من المراجع ومصادر المعلومات التخصصية في مجال الابتكـار.

موضحا أن هناك تعاونا قائما بين الهيئة والمؤسسة في مجال تطوير محتوى المكتبة من مصادر المعلومات من خلال تزويدها بمجموعة قيمة من الكتب والمراجع المترجمة إلى اللغة العربية، إذ يبلغ عدد الكتب الحالية التي حصلت عليها المكتبة من المؤسسة 713 عنوانا مترجما، وأن الهيئة تتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل الابتكار عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة.

المعرفة أولاً

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أولت منذ تأسيسها محور الابتكار عناية خاصة وحرصت أن يكون حاضراً في مشاريعها، كما أولت المعرفة اهتماما كبيراً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الابتكـار، فالمعرفة سبيل الابتكـار والذي بدوره يعتبر عاملاً رئيسياً في استدامة المؤسسات، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت منذ ثلاث سنوات مبادرة أسبوع الإبداع والمعرفة كحدث سنوي، تقوم خلاله بتنظيم مجموعة عديدة من الفعاليات والأنشطة تشمل مسابقة «كأس المعرفة»، و«سباق الإبداع»، واستضافة شخصيات قيادية لمشاركة الموظفين قصص نجاحهم وتنظيم دورات تخصصية قصيرة في مجالات عمل الهيئة.

كما طورت الهيئة بشكل كبير ممارساتها في السنوات الأخيرة في مجال «إدارة الابتكـار» ليكون جزءاً رئيساً من منظومة العمل المؤسسي، حيث تم استحداث قسم للبحوث والتطوير والابتكـار في عام 2014، وإطلاق جائزة سنوية للبحث العلمي، واعتماد استراتيجية للابتكـار ويجري تطويرها حالياً من قبل استشـاري عالمي لمواكبة مواجهة الحكومة.

قال جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: إن مذكرة التفاهم التي تمت مع هيئة الطرق والمواصلات تأتي في إطار سعي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى ترسيخ بناء المجتمع على أسس معرفية وإبداعية، وتمكين الأجيال في الدولة والوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل السبل، لمواجهة تحديات التنمية .