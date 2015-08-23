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تسجيل 42 ناخبة في عسير

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تسجيل 42 ناخبة في عسير تسجيل 42 ناخبة في عسير
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اليوم الأول شهد تسجيل 196 ناخباً على مستوى عسير

أبها - مريم الجابر

    شهدت المراكز الانتخابية الحدودية بمنطقة عسير إقبالا نوعيا من الناخبات بمنطقة عسير، وتباين الحضور في أول أيام الانتخابات في بعض المراكز.

وبلغ إجمالي الناخبات بمنطقة عسير 42 ناخبة كان نصيب مركز الربوعة الحدودي 35 سيدة سجلن أسماءهن كناخبات، وتوزعت البقية (سبع ناخبات) على بعض مراكز أبها وتنومة الانتخابية. من جهته، أوضح رئيس اللجنة المحلية الانتخابية بمنطقة عسير صالح القاضي أن إجمالي عدد الناخبين في أول أيام مرحلة تسجيل الناخبين أمس قد بلغ 196 ناخباً، فيما بلغ عدد الناخبات اللواتي قيّدن أسماءهن في مرحلة قيد الناخبين 42 ناخبة، وأضاف أن العملية سارت بكل سلاسة في جميع المراكز خاصة المراكز الحدودية . إلى ذلك، أوضح منسق اللجنة المحلية للانتخابات علي عسيري أن هناك متابعة لسير العملية في جميع المراكز الانتخابية، وتم تقديم كافة التسهيلات، مشيراً إلى أن الفريق التقني سيؤدي عمله بدءاً من اليوم (الأحد) باستقبال جميع بيانات المراكز الانتخابية بمنطقة عسير والذي يبلغ عدد مراكزها الانتخابية 99 مركزاً، ونوّه إلى أن ضرورة توفر أصل الهوية الوطنية وشرط الإقامة بالدائرة الانتخابية والإتيان بإثبات مقر السكن كصورة من الصك أو من عقد الإيجار أو غيره، وأن يكون عمر الناخب متما 18 عاما في يوم الاقتراع أي أن يكون من مواليد 1 / 3 / 1419 ه وما قبل.

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