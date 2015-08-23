«كهرباء دبي» تجدد «من هنا يبدأ التغيير»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «من هنا يبدأ التغيير»، والتي تنظمها في كل عام . وتهدف الحملة إلى تشجيع الأفراد على الحد من تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستهلك مقداراً كبيراً من الطاقة مثل الغسالة، المجفف، المكواة، سخان المياه، والفرن الكهربائي، وغيرها خلال فترة ذروة الاستهلاك من الساعة 12 ظهراً - 6 مساءً ، وجدولة استخدامها إلى الفترة الصباحية أو المسائية كلما أمكن ذلك، من أجل تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

استراتيجية

وفي هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تطبيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والهادفة إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، ويأتي إطلاق هذه الحملة بشكل سنوي في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ أسس الاستدامة البيئية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية وحث السكان على اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة».

وأضاف سعيد الطاير : «يساهم خفض الاستهلاك خلال ساعات الذروة في رفع كفاءة واعتمادية شبكات نقل وتوزيع الطاقة ويساعد على تقليل كمية الوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة؛ الأمر الذي يدعم جهودنا الهادفة إلى تحقيق خفض أكبر في البصمة الكربونية للإمارة وتعزيز سعادة ورفاهية السكان في بيئة مثالية وصحية ».

وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً ولاقت تجاوباً واسعاً من سكان الإمارة، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي نظمته الهيئة العام الماضي أن 94% من عينة الاستطلاع أبدت إعجابها بالحملة، فيما أبدى 93% استعدادهم ورغبتهم في تطبيق أهداف الحملة في منازلهم وأماكن عملهم.

تعريف

وكانت الهيئة قد قامت بزيارات ترويجية خاصة للتعريف بساعات الذروة خلال حملة شهر رمضان المبارك في العديد من الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمساجد توعية الجمهور بأهمية الحد من استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، وتستمر الحملة مسيرتها في جهات عدة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، واحة دبي للسيليكون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وغيرهم حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

مساهمة

جدير بالذكر أن استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة، والتي تمتد خلال فصل الصيف من الساعة 12 ظهراً حتى 6 مساء يساهم في رفع مستويات الحمل الكهربائي للشبكة الكهربائية، وتسعى الهيئة عبر حملة «من هنا يبدأ التغيير» إلى تعريف المتعاملين بكيفية المساهمة في تخفيض الحمل على النظام الكهربائي، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية خارج فترة الذروة، والتقليل من استهلاك أجهزة تكييف الهواء.