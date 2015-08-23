أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اعتداء على الحرية الإعلامية

Google+ Print
اعتداء على الحرية الإعلامية اعتداء على الحرية الإعلامية

قال مروان برجاس مساعد رئيس التحرير في صحيفة الرؤية إن حجب الحوثيين والانقلابيين في اليمن، موقع «البيان» الإلكتروني هناك، مصادرة للحرية والكلمة والمعلومة، وسطو على الفكر الذي يظهر الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن مصير هؤلاء الفشل، والمراوحة في الإطار المليشياوي دون الوصول إلى الجماهيرية.

وأضاف برجاس: ما قامت به مليشيات الحوثيين والانقلابيين في اليمن، من إغلاق للموقع الإلكتروني لصحيفة البيان، وحجبه عن الأشقاء اليمنيين اعتداء صارخ على حرية التعبير وعلى الحرية الإعلامية، ومحاولة فاشلة لوضع حواجز تحول دون إظهار حقيقة ما يجري هناك، والتحكم في كل ما يذاع وينشر، وكذا انتقاء كل ما يتوافق مع أهدافها وأجنداتها ، وفرض وجهة نظرها على من لا يقبلها ولا يؤمن بها.

وأكد أن الحقيقة ستصل إلى جمهور وقراء «البيان»، وكل الباحثين عن الحقيقة، والمعلومة الصحيحة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية