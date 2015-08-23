اعتداء على الحرية الإعلامية

قال مروان برجاس مساعد رئيس التحرير في صحيفة الرؤية إن حجب الحوثيين والانقلابيين في اليمن، موقع «البيان» الإلكتروني هناك، مصادرة للحرية والكلمة والمعلومة، وسطو على الفكر الذي يظهر الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن مصير هؤلاء الفشل، والمراوحة في الإطار المليشياوي دون الوصول إلى الجماهيرية.

وأضاف برجاس: ما قامت به مليشيات الحوثيين والانقلابيين في اليمن، من إغلاق للموقع الإلكتروني لصحيفة البيان، وحجبه عن الأشقاء اليمنيين اعتداء صارخ على حرية التعبير وعلى الحرية الإعلامية، ومحاولة فاشلة لوضع حواجز تحول دون إظهار حقيقة ما يجري هناك، والتحكم في كل ما يذاع وينشر، وكذا انتقاء كل ما يتوافق مع أهدافها وأجنداتها ، وفرض وجهة نظرها على من لا يقبلها ولا يؤمن بها.

وأكد أن الحقيقة ستصل إلى جمهور وقراء «البيان»، وكل الباحثين عن الحقيقة، والمعلومة الصحيحة.