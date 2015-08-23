»الخدمة الوطنية« تستقبل دفعة جديدة السبت المقبل

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية جاهزية مراكز التدريب كافة لاستقبال مجندي الخدمة الوطنية من خريجي الثانوية العامة للعام 2015 وخريجي الجامعات الذين أنهوا دراستهم الجامعية، وستبدأ مراكز التدريب في استقبال الدفعة الجديدة من مجندي الخدمة الوطنية يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث ستستقبل كافة المراكز المعلن عنها لتدريبات الخدمة الوطنية وهي مركزا تدريب العين وسيح اللحمة في مدينة العين، ومراكز تدريب المنامة في عجمان وليوا في المنطقة الغربية وخولة بنت الأزور لتدريب الإناث في أبوظبي المجندين من خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات من الجنسين الذكور والإناث والذين استوفوا شروط الالتحاق والتسجيل في الخدمة الوطنية.

تطوير

وعملت مراكز تدريب مجندي الخدمة الوطنية جاهدة على إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الدفعة الجديدة من خريجي الثانوية العامة الذين يعتبرون من الدفعات الأكثر عدداً نسبياً، حيث شملت التجهيزات إعداداً وتطويراً لمراكز الجاهزية البدنية في معسكرات التدريب كافة.

وتتولى مراكز الجاهزية البدنية إعداد المجند من الجانبين العقلي بما يشمله من نواح نفسية واجتماعية وسلوكية والجانب البدني بما يتضمنه من لياقة جسدية وتغذية صحية سليمة وصحة بدنية عامة قادرة على الوفاء بمتطلبات التدريب والتأهيل العسكري، وتعد مراكز الجاهزية البدنية هي الجهة المسؤولة عن عملية تحسين صحة وأداء وجاهزية جميع مجندي الخدمة الوطنية وإعدادهم الإعداد السليم ليتمكنوا من خلاله على أداء واجباتهم وتدريباتهم العسكرية والبدنية على أكمل وجه فالجاهزية البدنية للمجند تعمل على مساعدته في التغلب على كافة العوائق التي قد يواجهها أمام المرحلة التي سيقبل عليها ومن التدريبات والتمارين التي سيخضع لها أثناء تأديته خدمته الوطنية كما يلزم أن يكون مجند الخدمة الوطنية قادراً جسدياً ونفسياً على تحمل أقصى الضغوطات البدنية والعقلية والنفسية دون فقدان قدرته على تطبيق مهاراته الإدراكية والتكتيكية أثناء فترة تدريبه وتأهيله.

مقومات

وجاء قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ليؤكد قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن وليحقق أهداف القيادة الرشيدة في إعداد وتنشئة أجيال تتمتع بمقومات شخصية قيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت وفق أسس علمية وتدريبات عملية.