مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم النسخة 25 لمعرض الأضحى

ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في عجمان، وفي مقره، معرض عيد الأضحى المبارك تحت شعار «عساكم من عواده»، بمشاركة 16 سيدة أعمال وعضوة في المجلس، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2015.

سلسلة

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض السنوية التي ينفذها المجلس لخدمة سيدات الأعمال والعضوات، مشيرة إلى أن معرض عيد الأضحى هو المعرض رقم 25 خلال العام 2015، ضمن عدد من المعارض التي ينظمها المجلس تنفيذاً لخطته الاستراتيجية لعام 2015، وتماشيا مع رغبة المجلس في تقديم الفرصة للسيدات لعرض منتجاتهن وتسويقها.

مشاركات

وأوضحت أن مشاركات سيدات الأعمال في المعرض ستتنوع ما بين الازياء والمشغولات اليدوية والدخون والعطور والحلويات والاكسسوارات. وأضافت أن سلسلة المعارض التي ينظمها مجلس سيدات أعمال عجمان، تهدف إجمالاً إلى إخضاع سيدات الأعمال لتجربة التعامل مع المجتمع الخارجي وإيجاد تواصل مباشر بين سيدات الاعمال والجمهور لتسويق منتجاتهن وزيادة تنمية ودعم اقتصاد المرأة، لضمان تطور مشاريع السيدات ومنتجاتهن لتكون مشاريع مستدامة في السوق المحلي.

إشادة

كما أشادت الدكتورة آمنة خليفة بحرص الجهات الحكومية والخاصة ودعمها لتنفيذ العديد من المعارض التي نظمها المجلس، وتذليل العقبات باستقبال معارض السيدات على مدار العام لعرض منتجاتهن وتوفير كافة سبل النجاح لها، مؤكدة أن المجلس يعمد إلى زيادة خدماته للسيدات، وكذلك زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والملتقيات والمؤتمرات داخل الدولة وخارجها، بهدف الارتقاء بسيدات الاعمال وزيادة مشاركتهن في الناتج المحلي، وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمجلس.