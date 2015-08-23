المرشد يطلع على أعمال أول فصل صيفي للنظام الفصلي

زار محمد المرشد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ثانوية أبي بكر بن العربي للاطلاع على أعمال سير الاختبارات لأول دفعة من الطلاب الدارسين بالنظام الفصلي، ورافقه د. عبدالله الغنام مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض، وسعود العبداللطيف مدير التخطيط والتطوير، وخالد السعيد مشرف نظام الفصلي، وكان في استقبالهم محمد المجلي مدير المدرسة.

وبعد الجولة على قاعات الاختبارات ومناقشة الطلاب حول الفصل الصيفي، اطلع على أعمال "كنترول" الاختبارات.

وعبر المرشد عن شكره لجميع العاملين في المدرسة على جهودهم التي بذلوها خلال فترة الإجازة الصيفية، وأهاب بالطلاب بضرورة مضاعفة الجهد من أجل تحقيق التفوق.

وأوضح العبداللطيف أن مشروع الفصل الصيفي يطبق للمرة الأولى كأول تجربة له في هذا العام 1435/1436ه بمدرستين فقط، واحدة للبنين وأخرى للبنات في منطقة الرياض، وذلك بسبب قلة أعداد الطلاب المتعثرين في المدارس.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المسجلين للفصل الصيفي في عامه الأول بلغ ١٥٧ طالباً و٧٧ طالبة، فيما بلغ عدد المكلفين من الهيئة التعليمية والإدارية بالعمل في المدرسة الصيفية ثانوية أبي بكر بن العربي للبنين 11 موظفاً ما بين مدير ووكيل ومرشد طلابي وحارس، إضافة إلى ستة من المعلمين في التخصصات المطروحة وهي اللغة العربية، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، كما بلغ عدد المكلفات في المدرسة الصيفية ثانوية (127) للبنات 18 موظفة من الهيئة الإدارية والتعليمية والمساندة.

وبيّن "العبد اللطيف" أن هناك أربعة مشرفين تربويين، وأربع مشرفات تربويات يقومون بمهام الإشراف الفني ومتابعة المعلمين والمعلمات بحسب تخصصاتهم، مشيراً إلى أن المشرفين على النظام الفصلي يتولون الإشراف على متابعة تطبيق الفصل الصيفي، وتنسيق أعمال لجنة الفصل الصيفي للنظام الفصلي والمشرفين الفنيين وتوزيع العمل فيما بينهم.