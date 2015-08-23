عسير تودع زوارها.. وتختتم فعاليات مهرجان «أبها يجمعنا»

ودعت عسير قوافل زوارها الذين توافدوا لها منذ بداية موسم الإجازة الذي انطلقت فعالياته منذ اليوم الخامس من شهر شوال الماضي، بعد أجواء ماتعة تنقل الجميع ما بين أحضان الطبيعة التي صافحتهم بزخات المطر، وكتل الضباب التي تلف المكان.

وشهد مطار أبها منذ مطلع الأسبوع كثافة من زوار عسير المغادرين، وتزايدت الحركة المرورية على الطرق الرئيسية الموصلة لعدد من المدن الرئيسة مثل "طريق أبها الطائف" وطريق "محايل عسير الساحلي" و"خميس مشيط – الرياض".

العمرة: المهرجان نجح في تلبية احتياجات الزوار.. وفتح مجال التوظيف أمام خمسة آلاف شاب

فيما اختتم مهرجان أبها يجمعنا فعالياته التي شملت أكثر من 84 فعالية رئيسية، حوت 1275 نشاطا متنوعا على مدى 30 يوما نجحت في تلبية كافة احتياجات شرائح المجتمع.

وشملت الفعاليات الرئيسية: كرنفال الافتتاح (ممشى الضباب)، ملتقى السياحة المعرفية (مركز الملك فهد الثقافي - قرية المفتاحة)، شارع المهرجان (ممشى الضباب)، مهرجان السودة أجمل للترفية والتسوق (متنزه الملك عبدالعزيز)، الطيران الشراعي (السودة)، المرسم ثلاثي الأبعاد (السودة)، سفاري الخيل (السودة)، فعاليات الشركة الوطنية السياحية (حديقة سد أبها)، مهرجان أبها للتسوق (مركز المعارض)، فعاليات مركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة)، سباق القدرة والتحمل الجبلي (السودة)، خيمة أبها الدعوية (طريق الملك عبدالله – بجوار المطار)، الباص السياحي (المتنقل بين المتنزهات)، سباق القدرة والتحمل الصحراوي (طريق وادي بن هشبل)، برنامج الأسر المنتجة والحرفيين (الدلمون، القرية التراثية، المفتاحة)، أمسيات أبها الشعرية (مسرح المفتاحة)، مارثون عسير الأول (الخميس، أبها)، المحافظات، مهرجان العسل الثاني (ساحة المفتاحة الخارجية)، قفز الحواجز نادي الجواد (طريق الملك عبدالله)، فعاليات متنزه السلام الترفيهي.

من جهته، رفع م. محمد العمرة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية في منطقة عسير شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه واهتمامه بالمهرجان في نسخته الحالية، كما قدم شكره إلى الشركاء والرعاة، وأكد أن عسير التي تملك قصب السبق في صناعة السياحة بالمملكة، وقد نجحت في مواصلة فتح المجال أمام أبنائها للعمل في إنجاح الموسم السياحي بتوجيهات أمير المنطقة، حتى بلغت فرص العمل التي وفرت ما يتجاوز خمسة آلاف فرصة وظيفية موسمية،

ولفت إلى أن عسير ستحقق هدف مبادرتها أن تكون وجهة سياحية رئيسية على مدار العام، وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك بالاعتماد على مواردها البشرية والطبيعية والتراثية والثقافية، وأن يكون قطاع السياحة في المنطقة قطاعا رئيسيا ذا منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة، تضمن الحفاظ على القيم الإسلامية والتراث الثقافي والبيئي بالمنطقة، منوها العمرة باختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 من قبل المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية والتي جاءت كأولى ثمار المبادرة.

وأشار إلى أن عسير سجلت أرقاماً مميزة على صعيد الزوار، مستشهدا بنسب الإشغال التي بلغت 90 في المئة، وبتزايد رحلات الوصول إليها لاسيما خلال شهر شوال، كاشفا عن أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية ماس سيصدر تقريره السنوي في وقت لاحق.

وأضاف العمرة "ما ساهم في إنجاح الموسم تنوع وتجدد الفعاليات، والأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة، في وقت سجلت فيه أغلب مدن المملكة درجات حرارة عالية".

وأشاد بدور وسائل الإعلام في نقل وإبراز فعاليات المهرجان وموسم الصيف، موضحا في ختام حديثه: "إنه يتم إعداد التقارير النهائية عن المهرجان لرفعها لسمو أمير المنطقة بغية التوجيه والاستفادة ومعالجة أوجه القصور واستمرار تطوير المهرجان".