وكيل أمين منطقة الرياض: 250 مركزاً انتخابياً جاهزاً لاستقبال ثلاثة ملايين مواطن

توقع وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات م. عبدالله العسكر مشاركة ثلاثة ملايين مواطن في الانتخابات البلدية يستقبلهم 250 مركزاً انتخابياً للمجالس البلدية مشيراً إلى جاهزية تلك المراكز لاستقبال الناخبين، مؤكداً ل"الرياض" أن المراكز قادرة على استيعاب هذا الرقم من المواطنين، منوهاً أنه في حالة الاحتياج لزيادة عدد المراكز فهناك مراكز احتياطية جاهزة للمشاركة.

بدوره، أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض م. محمد الخريف، في المؤتمر الصحفي للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض، الذي عقد أمس في وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة، أن كل مركز انتخابي وضع في اعتباره العدد الكلي من السكان للحي أو المنطقة التي يتبع لها، حيث قسمت المدينة إلى عشر دوائر انتخابية درس خلالها معدلات الذين تنطبق عليهم شروط القيد كناخبين، مؤكداً جاهزية المراكز الانتخابية لاستقبال أعداد من الناخبين.

وأشار م. العسكر إلى أنه يحق للمواطنين المتقاعدين المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة لكونهم أصبحوا مدنيين بعد تقاعدهم، وعن العدد المتوقع لعضوات مجلس البلدي من النساء، بين العسكر أن النظام لم يحدد عدد معين لكل مجلس من النساء، فممكن أن نرى مجالس جميعها من النساء، أو لا نرى أحد منهن في بعض المجالس البلدية، فهذا يرجع إلى المنتخبين واختياراتهم، ونحن نحترم جميع الاختيارات، مفيداً أن المراكز الانتخابية جاهزة لاستقبال النساء بكامل تجهيزاتها من أجهزة وموظفين، وهي مراكز متخصصة للنساء، ومعدة بشكل يتناسب مع خصوصية المرأة.

ونوه وكيل أمين منطقة الرياض إلى وجود شراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية مع جميع الجهات الحكومية في اللجان الانتخابية، تأتي لتسهيل عمل الناخبين وما يطرأ على العملية الانتخابية من مستجدات، مشيراً إلى الدور الكبير للأمة المساجد في الحث على المشاركة الانتخابية، بالإضافة إلى تثقيف الطلاب وتهيئتهم للمستقبل، من خلال برنامج يسمى "الناخب الصغير"، الذي ينمي المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة، متفائلاً بدور المجالس الانتخابية بدورتها الثالثة، بسبب وجود صلاحيات أكثر من ناحية المال والإدارة، ودورها في الرقابة على الميزانية الختامية للبلديات، وهذا يعطي دافع قوي لإبرازه عن الدورات السابقة.

من جانبه، قال م. إبراهيم الخريف إنه يحق للمرشح اختيار الحملة التي تناسبه، وهناك حملات مقسمة إلى فئات وعلى مستويات معينة، وهناك ضوابط تحكم هذه الحملات يجب على المرشح التقيد بها وتوقيع تعهد بذلك، مشيراً إلى أن الحملات ليست إلزامية على كل مرشح فهذا يرجع إلى رغبة المرشح، مؤكداً أن استخدام الصورة ممنوع بشكل تام على جميع المرشحين، وأن هناك ضوابط محددة للتصاريح والحملات الدعائية والإعلانية يجب التقيد بها، موضحاً أن المواطن الذي لديه اكثر من محل إقامة، عليه أن يختار واحداً منها، ويتم قيده في مقر الإقامة الذي يختاره وفقاً للإجراءات والوثائق المطلوبة.