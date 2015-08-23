ضبط 142 كراسة أطفال تحمل رسومات فاضحة بمحايل

عثر أحد المواطنين بمحافظة محايل عسير على كراسات رسم للأطفال بها رسومات فاضحة بإحدى مكتبات القرطاسية أثناء شرائه المستلزمات الدراسية لأبنائه، وقام فوراً بإبلاغ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبلدية المحافظة. وتم مباشرة البلاغ والتواجد في الموقع وضبط جميع الكراسات بالمكتبة والمخزن، وصودرت ١٤٢ كراسة رسم يوجد بها صور نساء شبه عراة.

وقام ادريس الشاعري المراقب الصحي في البلدية، وعبدالله الشهري أحد أعضاء الهيئة، بضبط محضر بالواقعة.

وشددا على الحرص والمتابعة لجميع ما يتداول من أدوات مدرسية خاصة لتزايد الطلب عليها مع بداية العام الدراسي، والتنبيه على الآباء بالحرص والمتابعة والإشراف على أدوات الطلاب لتجنب الوقوع في إشكاليات مماثلة.