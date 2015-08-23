"تمريض الإسكندرية" ينظم دورة تدريبية لدفعة امتياز

طالبت عميدة كلية التمريض جامعة الإسكندرية الدكتورة مها سالم الخريجين بضرورة التحلى بالثقة فى النفس والخلق الرفيع، وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة وحقوق المرضى، وذلك خلال افتتاحها أعمال الدورة التدريبية لدفعة امتياز لخريجى 2014/2015.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن المريض يكون فى أشد الحاجة إلى خدمة تمريضية متميزة ومتكاملة، مؤكدة ضرورة بذل مزيد من الجهد ليصبح خريجو الكلية خير سفراء لمهنة ملائكة الرحمة.

وأقام قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، برئاسة الدكتورة نادية طه على هامش الدورة معرض الأنشطة الطلابية، الذى يهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية إدارة الأزمات والكوارث، وكيفية التعامل معها ومشاركة الخريج فى المناسبات الخاصة بالكلية.