وزير البيئة يزور كفر الشيخ اليوم للاطلاع على منظومة استغلال قش الأرز

يستقبل صباح اليوم الأحد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لبحث كيفية البدء فى تدوير المخلفات الزراعية، خاصة "قش الأرز".

ويطلع وزير البيئة والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، على أول تجربة فى مصر للاستفادة من قش الأرز، وعدم حرقه وتحويله لسماد من خلال مشروع تديره إحدى الشركات بالمحافظة عن طريق عرض على "الداتا شو" ويستفيد من خلاله فلاحو 5 مراكز بالمحافظة.

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه سيناقش آخر تطورات مشكلة مصرف "كتوشنر" مع الوزير، وكيفية القضاء على إضراره السيئة.