لجنة ماسبيرو تسلم "محلب" تقريرها حول أسباب انقطاع الكهرباء عن المبنى

سلم المهندس الاستشارى محمد النمر وكيل نقابة المهندسين ورئيس "لجنة ماسبيرو، "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى مكتبه، أمس السبت، التقرير النهائى للجنة، حول دراسة شبكة التغذية الكهربائية للمبنى لتأمين استمرارية التغذية، لتفادى انقطاع التيار الكهربائى عن المبنى مجددًا.

قال "النمر"، لـ"اليوم السابع، إن المهندس إبراهيم محلب أصدر توجيهاته بسرعة تحديد لقاء بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين للإسراع فى تنفيذ توصيات اللجنة، من أجل عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى "ماسبيرو"، والذى تكرر فى فترات سابقة.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن التقرير تم إصداره بعد عدة اجتماعات متواصلة للجنة استمرت قرابة شهر ودراسات ومعاينات ميدانية لشبكة الكهرباء بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لوضع مقترحات وحلول تؤمن التغذية الكهربية للمبنى وخاصة الأحمال الحرجة التى تؤثر على البث الإذاعى والتليفزيونى .

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد جاد النمر، وكيل نقابة المهندسين وعضوية ممثلين عن نقابة المهندسين، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإسكان، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة المقاولون العرب.

لجنة ماسبيرو: محلب طالبنا بوضع حلول لمنع تكرار انفصال التيار عن التليفزيون