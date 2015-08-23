أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة ماسبيرو تسلم "محلب" تقريرها حول أسباب انقطاع الكهرباء عن المبنى

Google+ Print
لجنة ماسبيرو تسلم "محلب" تقريرها حول أسباب انقطاع الكهرباء عن المبنى لجنة ماسبيرو تسلم "محلب" تقريرها حول أسباب انقطاع الكهرباء عن المبنى
سلم المهندس الاستشارى محمد النمر وكيل نقابة المهندسين ورئيس "لجنة ماسبيرو، "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى مكتبه، أمس السبت، التقرير النهائى للجنة، حول دراسة التغذية الكهربائية للمبنى لتأمين استمرارية التغذية، لتفادى انقطاع التيار الكهربائى عن المبنى مجددًا.

قال "النمر"، لـ"اليوم السابع، إن المهندس إبراهيم محلب أصدر توجيهاته بسرعة تحديد لقاء بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين للإسراع فى تنفيذ توصيات اللجنة، من أجل عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى "ماسبيرو"، والذى تكرر فى فترات سابقة.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن التقرير تم إصداره بعد عدة اجتماعات متواصلة للجنة استمرت قرابة شهر ودراسات ومعاينات ميدانية لشبكة الكهرباء بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لوضع مقترحات وحلول تؤمن التغذية الكهربية للمبنى وخاصة الأحمال الحرجة التى تؤثر على البث الإذاعى والتليفزيونى .

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد جاد النمر، وكيل نقابة المهندسين وعضوية ممثلين عن نقابة المهندسين، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإسكان، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة المقاولون العرب.


>لجنة ماسبيرو: محلب طالبنا بوضع حلول لمنع تكرار انفصال التيار عن التليفزيون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل