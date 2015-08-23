برهامى: حملة "لا للأحزاب الدينية" هدفها تشويه "النور" قبل الانتخابات

قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حملة "لا للأحزاب الدينية"، هدفها عمل دعاية مضادة لحزب النور قبل الانتخابات البرلمانية، موضحا أن هذه الحملة لن تؤثر على الحزب.

وأضاف برهامى لـ"اليوم السابع" أن من لديه اعتراض على الحزب عليه أن يلجأ للقانون، وليس إلى ما أسماها "حملات التشويه"، موضحا أن حزب النور قانونى ويلتزم بالقانون ولا يريد أن يلجأ للحشد المضاد أمام هذه الحملة.

مصادر: النور يتجه لجمع توقيعات تطالب ببقائه لمواجهة "لا للأحزاب الدينية"