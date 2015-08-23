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اليوم.. مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل طلاب الدبلومات الفنية

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اليوم.. مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل طلاب الدبلومات الفنية اليوم.. مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل طلاب الدبلومات الفنية
يستقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس اليوم الأحد وحتى الخميس القادم طلاب الدبلومات الفنية الناجحين بعام ٢٠١٥ لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية تخصصات "الصناعية، السياحة والفنادق، التمريض"، نظام الخمس سنوات.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن الوزارة حددت الكليات الذى سيتم إجراء اختبارات القدرات بها وهى "كلية الفنون التطبيقية، كلية الفنون الجميلة قسم عمارة، كلية السياحة والفنادق، كلية التمريض"، على أن تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الاختبارات مباشرة لكل الطلاب المتقدمين "الناجح - الراسب"، على موقع التنسيق الإلكترونى مباشرة مع الالتزام بمراجعة البيانات، رقم الجلوس واسم الطالب لطلاب المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات "سياحة وفنادق - صناعى"، وكود التنسيق واسم الطالب لطلاب المعاهد المتوسطة نظام السنتان "سياحة وفنادق - تمريض"، ثالثا كود التنسيق واسم الطالب لطلاب المدارس الفنية للتمريض، رابعًا الالتزام بإرسال نسخة ورقية من نتيجة القدرات "ناجح - راسب" معتمدة ومحملة على CD.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الوزارة حددت أن تكون نتائج اختبار القدرات على مسئولية الكلية، التى تم إجراء الاختبار بها ولا يعتد بأى نتائج أخرى ترد بعد هذه المواعيد، ولا يسمح للطالب الراسب فى هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء فى نفس الكلية أو فى كلية أخرى، ولا يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكلية للطالب بنتيجة اختبار القدرات.

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