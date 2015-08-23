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"التضامن": تسجيل 700 ألف مواطن ببرنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن

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"التضامن": تسجيل 700 ألف مواطن ببرنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن "التضامن": تسجيل 700 ألف مواطن ببرنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن
أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تسجيل منذ بداية برنامج " تكافل وكرامة " حتى الآن 702 ألف مواطن يمثلون 200 ألف أسرة فقيرة فى القرى والمناطق العشوائية، مضيفة أنه سيتم تسجيل 19 مركزا فى 7 محافظات خلال الـ 6 شهور المقبلة.

يذكر أن الدكتورة نفين كباج، مديرة برنامج "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، قالت أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى تسجيل الأسر الفقيرة بمحافظتى قنا، وأسوان تمهيدًا لصرف مساعدات مالية لهم، لمنع تسرب الأطفال من التعليم.

وكان قد تم صرف 148 مليونًا و379 ألف جنيه مساعدات للأسر الفقيرة، منذ بداية تنفيذ البرنامج فى 19 يناير 2015، وذلك فى محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر.

- وزارة التضامن تطلق 4 مبادرات لدعم الفقراء فى الشهور المقبلة.. "شنطة المدرسة" و"لحوم الأضحى" و"بطانية الشتاء" و"مروحة للحر".. ومدير برنامج تكافل وكرامة: المبادرات تتم بالتنسيق مع جمعيات أهلية كبرى

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