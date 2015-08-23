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النيابة تواصل التحقيق مع متهمى استهداف سفارة النيجر وتأمر بضبط الهاربين

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النيابة تواصل التحقيق مع متهمى استهداف سفارة النيجر وتأمر بضبط الهاربين النيابة تواصل التحقيق مع متهمى استهداف سفارة النيجر وتأمر بضبط الهاربين
أمرت جهات التحقيق المختصة بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين فى الخلية التى استهدفت سفارة النيجر، والذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أثناء التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 9 متهمين محبوسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المنشآت الحيوية، كما وجهت لهم النيابة تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وتضم قائمة المتهمين المحبوسين كلا من "محمد ج ر"و" أحمد ع .ع" و"عبد الله ى ص" و"علاء الدين س " و" محمد س ح" و"يحى م ص" و" محمد ع أ"و" محمد س أ" و" أحمد ع ع".

واعترفت بعض العناصر المضبوطة باعتناقهم الأفكار الجهادية والتكفيرية، ورصد القوات الأمنية المكلفة بتأمين البنوك والسفارات وسيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، وبعض محال المصوغات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية، وبعض ضباط وأفراد هيئة الشرطة، تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على أسلحة أفراد الخدمات المعينة عليها، وتوفير الدعم المادى لتمويل العمليات الإرهابية.
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مصر 365