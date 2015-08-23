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ضبط "كهربائى" تحرش بسيدة على كورنيش مطروح

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ضبط "كهربائى" تحرش بسيدة على كورنيش مطروح ضبط "كهربائى" تحرش بسيدة على كورنيش مطروح
قامت قوات الأمن بمطروح، بضبط شخص تحرش بسيدة بمحافظة مطروح.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط متهم قام بالتحرش بمصطافة، أثناء استقلالها الطفطف بكورنيش مطروح.

ورد لقسم شرطة مطروح، مذكرة محررة بمعرفة الرائد أحمد عبد الوهاب، المنتدب من الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة مطروح لتعزيز خدمات المصيف، حيث إنه أثناء مروره بمنطقة الكورنيش بمطروح، تم ضبط وهيب.م.م، (28 سنة) كهربائى، مقيم المنوفية وحاليًا مقيم بمطروح لقيامة بالتحرش بـ"سمر.م.م" (27 سنة) ربة منزل، مقيمة بالإسكندرية، بأن قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء استقلالها "الطفطف".

تمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبطه، بسؤال المجنى عليها أيدت مضمون المذكرة حول الواقعة، وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه ولم يبرر سبب ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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