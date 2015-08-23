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استكمال محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف بمنشأة القناطر اليوم

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استكمال محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف بمنشأة القناطر اليوم استكمال محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف بمنشأة القناطر اليوم
تستكمل، اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، جلسات محاكمة 11 متهما بينهم 10 محبوسين وآخر هارب، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف واستهداف السلطات العامة وترويع المواطنين فى أحداث عنف شهدتها منطقة منشأة القناطر بالفيوم.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".

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