«مكافحة المخدرات» تشارك في ملتقى «وطن السلام» بجدة

حظيت فعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجدة والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار "وطن السلام" بمشاركة مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الوقائية خلال لقاء توعوي للشباب وأولياء أمورهم بعنوان "المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع".

نوه الملازم أول محمد تركي الغامدي بجهود التوعية بأضرار المخدرات، والتحذير منها من خلال إقامة العديد من البرامج والفعاليات والمعارض التوعوية والتثقيفية، ومن ذلك المشاركة في ملتقى المدينة الشبابية بجدة.

واستعرض الغامدي جهود وزارة الداخلية والتي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى وملاحظة استهداف المملكة بهذه الآفة، مشيداً بجهود الوزارة في حماية الوطن وأهله منها لأثرها السلبي في عقل الإنسان وجسده، وإسهامها في تدمير مقدرات الوطن، وتعطيل حركة التنمية والازدهار في وطننا الغالي. وأكد الملازم أول محمد الغامدي أهمية تفاعل الجميع مع الجهود الرامية للتصدي لانتشار هذه الآفة في مجتمعاتنا من خلال نشر التوعية بداية من الأسرة والمدرسة والجامعة وعدم التهاون مع مروجي المخدرات بالإبلاغ عنهم من خلال الاتصال على الرقم 995 مع ترغيب المتعاطين وأسرهم للاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة من قبل المديرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك مستشفى الأمل.

واختتم الغامدي محاضرته بتقديم الشكر إلى إدارة الملتقى التي تساهم بمثل هذه الأنشطة والفعاليات في ملء وقت الفراغ لدى كثير من الشباب بالنافع المثمر.