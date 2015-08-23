«الشؤون الاجتماعية» تعد برنامجاً لتهيئة طلبتها للدراسة

يعود أبناء وبنات «الشؤون الاجتماعية» إلى مقاعد الدراسة بعد اجتيازهم العديد من البرامج والفعاليات التربوية والتوعوية استعداداً للدراسة.

وعبر الأخصائيون والأخصائيات النفسيون والاجتماعيون في جميع الدُور الاجتماعية التابعة للوزارة عن سعادتهم لنجاح مختلف البرامج التي تم تهيئتها وكان من ضمنها دورات محفزة حول كيفية السعي لتحقيق التفوق الدراسي.

وأنهت الوزارة، شراء مستلزمات الدراسة في فروع الأيتام بمختلف مناطق المملكة، وتم تخصيص أخصائي وأخصائية لمصاحبة كل مجموعة خلال شراء المستلزمات المدرسية.

وخصصت الوزارة مشرفين ومشرفات تعليميين في كل دار لمتابعة الأبناء والبنات اعتبارا من اليوم الأول للدراسة وأكد عليهم معالجة أي مشكلة قد تواجههم في الدراسة واستيعاب المناهج.

وشددت الوزارة على أن يقوم المشرفون والمشرفات داخل الدور بالتواصل مع إدارات المدارس لخلق البيئة المناسبة التي تساعدهم على التميز والعمل كفريق واحد لمعالجة المشكلات التي تواجههم.

فيما تعاقدت مع شركات للنقل المدرسي وفق احتياج كل فرع وعملت على إنهاء إجراءات تسجيل الأيتام في بعض المدارس والجامعات الأهلية التي تم اختيارها ليرتقي الأيتام في دراستهم وحسب احتياج كل واحد منهم.