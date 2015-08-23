مبروك: لا يشغلني أنباء الرحيل عن الأهلي.. وعلاقتي باللاعبين جيدة

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عقب فوز فريقه على الترجي 1-0 في تونس يوم السبت بالجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى.

وأضاف مبروك في تصريحاته عبر قناة beIN sports يوم السبت "توقعت صعوبة المباراة.. لكن اللاعبين قدموا أداء تكتيكيا رائعا ولعبنا بروح عالية.. حققنا الهدف بالفوز ونسعى للتأهل لنصف النهائي في الصدارة".

وتابع "راض تماما عن أداء اللاعبين.. هناك استحواذ وهجوم كثيف وفرص ضائعة".

وحول أنباء رحيله.. أكد مبروك "لا يزعجني أنباء انتداب مدرب وأعمل بما يرضي الله وإذا استقدمت الإدارة مدرب أجنبي سأقول لهم شكرا.. ومستمر في هذا المنوال".

وتابع "هناك تجاوب كبير بيني مع اللاعبين والجماهير وأعضاء النادي الأهلي الذين يثقون في قدراتي ويشجعونني دائما".

وأتم مبروك "تحت أمر مجلس الإدارة في أي قرار يتخذونه".