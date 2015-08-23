ملتقى السكر يعلن نجاح تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا أنسولين

أعلن الملتقى العربى للسكر الذى اختتم أعماله أمس عن محاولة جديدة لإيجاد علاج ناجح لمرض السكر وذلك من خلال إجراء تغيرات فى الأمعاء الدقيقة بحيث تستطيع إفراز الأنسولين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد الدكتور نبيل النجار أستاذ السكر والغدد الصماء بالسعودية عن طريقة جديدة وحديثة لعلاج مرض السكر من خلال إفراز الأنسولين من الأمعاء الدقيقة موضحا أن خلايا البنكرياس لا تموت حسبما كان معتقدا من قبل وأنها تكون فى حالة خاملة ويمكن استرجاعها إلى حالاتها الطبيعية بطرق متعددة وأنه أيضا يمكن تحويل خلايا أخرى بحيث تصبح خلايا منتجة للأنسولين كما هو الحال مع خلايا بيتا الأصلية.
وأشار أنه قد نجحت التجارب فى تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا مفرزة للأنسولين باستخدام بعض التغيرات الجينية ويعتبر هذا تحولا شديدا فى علاج مرض السكر موضحا أن الأبحاث لازالت فى المرحلة الثانية من التجارب.