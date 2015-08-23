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ملتقى السكر يعلن نجاح تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا أنسولين

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ملتقى السكر يعلن نجاح تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا أنسولين ملتقى السكر يعلن نجاح تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا أنسولين
أعلن الملتقى العربى للسكر الذى اختتم أعماله أمس عن محاولة جديدة لإيجاد علاج ناجح لمرض السكر وذلك من خلال إجراء تغيرات فى الأمعاء الدقيقة بحيث تستطيع إفراز الأنسولين.

وأكد الدكتور نبيل النجار أستاذ السكر والغدد الصماء بالسعودية عن طريقة جديدة وحديثة لعلاج مرض السكر من خلال إفراز الأنسولين من الأمعاء الدقيقة موضحا أن خلايا البنكرياس لا تموت حسبما كان معتقدا من قبل وأنها تكون فى حالة خاملة ويمكن استرجاعها إلى حالاتها الطبيعية بطرق متعددة وأنه أيضا يمكن تحويل خلايا أخرى بحيث تصبح خلايا منتجة للأنسولين كما هو الحال مع خلايا بيتا الأصلية.

وأشار أنه قد نجحت التجارب فى تحويل خلايا الأمعاء الدقيقة إلى خلايا مفرزة للأنسولين باستخدام بعض التغيرات الجينية ويعتبر هذا تحولا شديدا فى علاج مرض السكر موضحا أن الأبحاث لازالت فى المرحلة الثانية من التجارب.

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