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لو عامل جراحة فى عينك احترس من تأثيرات العرق بـ 3 خطوات

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لو عامل جراحة فى عينك احترس من تأثيرات العرق بـ 3 خطوات لو عامل جراحة فى عينك احترس من تأثيرات العرق بـ 3 خطوات
كثيرا ما يتعرض مريض العيون وخاصة من خضع لأجراء جراحة بالعين إلى دخول العرق إلى العين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو وهو ما يسبب بعض الأضرار.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، يساهم ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة فى زيادة إفراز العرق مما يتسبب فى تسرب حبات العرق إلى عين الأشخاص.
>أضرار تسرب العرق للعين المرضى الذين أجرى لهم جراحة بالعين
>ويستكمل د. النحراوى، قائلا: "يمثل تسرب العرق الذى غالبا يكون محمل بالأتربة والميكروبات والبكتريا إلى سطح العين خاصة لو كان مريض تم إجراء جراحة بالعين مثل المياة البيضاء والمياه الزرقاء وزراعة القرنية بالعين وكذلك الليزك إلى تعرض العين للتلوث وبعض الأضرار الصحية للمريض الذى تم إجراء جراحة له."

أهم التعليمات الضرورية لتجنب العرق أضرار تسرب العرق للعين
>لذلك ينصح د. النحراوى، قائلا: "يجب على المريض جراحات العيون فى حالة تعرضه لجراحة مراعاة بعض التعليمات التالية":

1)الجلوس عقب الجراحة بمكان متوفر به مبردات الهواء مثل التكيف والمرواح لتجنب إفراز العرق.
>2)الاهتمام بتغيير الشاش والقطن الذى يتم وضعه على العين عقب الجراحة باستمرار لتفادى التلوث مع مراعاة التأكد من وضعها جيدا لتكون قادرة على امتصاص العرق وبالتالى يمنع دخوله للعين=.
>3)تجفيف العرق أولا بأول.

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