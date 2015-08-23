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مدير أمن أسوان يتفقد إدارة قوات الأمن للوقوف على جاهزية القوات

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قام اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، خلال الساعات الماضية بالمرور المفاجئ، على إدارة قوات أمن أسوان، للوقوف على جاهزية القوات لأية تداعيات أمنية.

ونقل مدير أمن أسوان خلال لقائه قوات الأمن شكر وتحيات وزير الداخلية لضباط وأفراد ومجندين إدارة قوات الأمن على ما بذلوه خلال الفترة السابقة وحثهم على بذل المزيد من العطاء من أجل الحفاظ على أمان المواطن وأمن الوطن.

وتفقد غرف الإعاشة والعيادة الطبية والصيدلية وقاعات الطعام والمطابخ الخاصة بالقوات وتأكد من جودة وصحة الأطعمة المقدمة والحالة المعيشية للمجندين والأفراد وكذلك الوقوف على أعمال التدريب.

كما وجه اللواء عمر ناصر، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية الوطن والمواطنين.

مدير أمن أسوان يتفقد غرف الإعاشة -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن أسوان يتفقد غرف الإعاشة

مدير أمن أسوان يتفقد المطبخ الخاص بقوات الأمن -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن أسوان يتفقد المطبخ الخاص بقوات الأمن

اللواء عمر ناصر يطمئن على جودة وصحة الأطعمة المقدمة -اليوم السابع -8 -2015
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اللواء عمر ناصر يطمئن على جودة وصحة الأطعمة المقدمة

مدير أمن أسوان داخل الصيدلية لخاصة بقوات الأمن -اليوم السابع -8 -2015
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مدير أمن أسوان داخل الصيدلية لخاصة بقوات الأمن

مدير أمن أسوان يتفقد المطبخ الخاص بقوات الأمن -اليوم السابع -8 -2015
>

مدير أمن أسوان يتفقد المطبخ الخاص بقوات الأمن

اللواء عمر ناصر يتفقد عنابر المجندين والأفراد -اليوم السابع -8 -2015
>

اللواء عمر ناصر يتفقد عنابر المجندين والأفراد

مدير أمن أسوان يتفقد العيادة الطبية -اليوم السابع -8 -2015
>

مدير أمن أسوان يتفقد العيادة الطبية

اللواء عمر ناصر يتفقد الحالة المعيشية للمجندين والأفراد -اليوم السابع -8 -2015
>

اللواء عمر ناصر يتفقد الحالة المعيشية للمجندين والأفراد


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