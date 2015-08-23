9097 أسرة تستفيد من إعانات التصحر بالوادى الجديد بإجمالى 831 ألف جنيه

قال إبراهيم محمد إبراهيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية والإدارات التابعة لها قد انتهت من صرف اعانات التصحر للأسر الفقيرة على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها حيث استفادت 9097 أسرة من الإعانات بإجمالى 24091 شخصا، والذين استفادوا من صرف 831 ألف جنيه بواقع 34 جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة، وذلك فى إطار دعم الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أكد مدير الشئون الاجتماعية، أن المديرية تواصل استعداداتها لتجهيز العرائس يتيمات الأب بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تستعد المديرية لإقامة حفل توزيع الاعانات للعرائس بإجمالى 3 آلاف جنيه لكل عروس، وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن المديرية تواصل تلقى طلبات العرائس ممن تنطبق عليهن شروط الدعم.

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