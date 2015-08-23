جامعة جنوب الوادى تنظم احتفالية لبدء البرنامج التدريبى للطلاب لمحو الأمية

أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة قنا بالإقبال الغير مسبوق من طلاب جامعة جنوب الوادى على المشاركة فى مبادرة "معاً قنا بلا أمية"، بالشراكة بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادى والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة لبدء الدورة التدريبية لطلاب جامعة جنوب الوادى لمحو الأمية.

وأكد محافظ قنا فى كلمته على أن المحافظة أعدت خطة شاملة لمواجهة مشكلة الأمية بها من خلال العمل العلمى وتحديد المشكلات ومعرفة المراحل السنية المستهدفة من المبادرة والعمل على تجفيف منابع الأمية والاهتمام بالتعليم الجيد، خصوصاً من المرحلة الابتدائية وعمل دورات تنشيطية لمن سبق محو أميتهم بالفعل سابقاً، حيث أن محو الأمية يساهم فى تحقيق العدل الاجتماعى وكل الآمال والأهداف الوطنية.

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى كلمته عن سعادته لإصرار هذا الحشد من طلاب الجامعة على الحضور والمشاركة الفعالة بمبادرة "معاً.. قنا بلا أمية"، حيث أكد أن الشباب هم مستقبل مصر وهو القادرون على التغيير وأنهم على قدر هذا التحدى لتلك المشكلة الممتدة منذ عصور طويلة.

كما أشاد رئيس الجامعة بحرص طلابها على العمل التطوعى والقدرة على العطاء بدون انتظار أى مقابل مادى، مشيرا إلى أن التفاعل مع مشاريع محو الأمية بين كبار السن وشباب الجامعة يؤدى إلى تبادل الاحترام وانتشار عادات إيجابية جديدة فى مجتمعنا المصرى، حيث أن محو الامية عمل عظيم يقوم بانتشال المواطن من ظلمات الجهل إلى عالم من المعرفة.

وفى كلمته أشاد اللواء مهندس محمد عفيفى رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بتلك المبادرة المثمرة بين الهيئة ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى، معرباً عن سعادته بالحماس الذى وجده لدى شباب الجامعة وأهالى المحافظة بتلك المبادرة.

كما أكد الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص الجامعة المتواصل بقيادة رئيس الجامعة للمساهمة فى جميع القضايا المجتمعية بقنا بالشراكة مع محافظة قنا ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الأعداد المشاركة بالدورات التدريبية لمحو الأمية بجامعة جنوب الوادى بلغ عشرة آلاف طالب منذ إطلاق المبادرة ديسمبر عام 2014.

وفى نهاية الاحتفالية قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء مهندس محمد عفيفى رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتوقيع ملحق مبادرة "معاً.. قنا بلا أمية"، وحضر الاحتفالية الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خليل العمارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والحسينى عبد الفتاح مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفرع قنا وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب الجامعة.