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نادين ويلسون نجيم: لا زلت صغيرة على الزواج

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نادين ويلسون نجيم: لا زلت صغيرة على الزواج نادين ويلسون نجيم: لا زلت صغيرة على الزواج

السبت 22-08-2015 23:52

تواظب ملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج والممثلة نادين ولسون نجيم، بنشر صور لها مع خطيبها رمزي ديب، على مواقع التواصل الإجتماعي، وآخر صورة لها مع رمزي كانت على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" وهما يمضيان الإجازة معاً.

وكانت نادين قد أعلنت ارتباطها برمزي ديب في العام الماضي، ولكنها أشارت إلى أنه من المبكر زواجها حالياً لأنها لا تزال صغيرة في السن.

 

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