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أصالة نصري وسعد المجرد في العاصمة القطرية

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أصالة نصري وسعد المجرد في العاصمة القطرية أصالة نصري وسعد المجرد في العاصمة القطرية

الأحد 23-08-2015 00:43

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة الإعلان الترويجي للحفل الذي يجمعها وسعد المجرد الجمعة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت نصري تدوينة أثنت فيها على موهبة المجرد وروحه الفنية، قالت فيها: "الموسيقى طاقة والغناء طاقة وعندما يجتمع الصوت مع مُحِبُّه تكون طاقتنا هي دواء الأيام القاسية التي عشناها... محبة وصداقة مع الذات تكبر داخلنا لتشع فرحاً وحباً واهتماماً بكل من حولنا وكل ماحولنا ".

و تابعت: "في مهرجان صيف قطر سألتقيكم مع المعلللللللم سعد المجرد صاحب الروح النادرة والموهبة التي تخترق أعماق أحزاننا فتفتتها ويصمم ويصمم على إسعادنا ويقدر مهما قاومنا الابتسام ... تاريخ لقائنا ٢٨/٨/٢٠١٥ فإلى اللقاء أحبتنا".

 

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